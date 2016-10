TLC 05:10 bis 05:35 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Der Wolf im Schafspelz USA 2011 Merken Er ist der Mann ihrer Träume: Dean Mitchell, ein Harvard-Absolvent, kurz vor seinem Doktor in Kinderpsychologie, hat alles, was sich Psychologin Patricia Wiklund wünscht. Da auch die blonde Pat seinem Idealtyp entspricht, werden die zwei schnell ein Paar. Deans Lebenstraum, eine Schule mit angrenzendem Wohnbereich für Problemkinder zu eröffnen, realisiert sich nach einiger Zeit. Der engagierte Dean nimmt sogar einen der Jungen in ihr Haus auf und kümmert sich persönlich um seine Erziehung. Alles scheint perfekt, bis nach 15 Jahren Ehe Patricias Lebensglück zerstört wird: Ihr Mann sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, einige seiner Schützlinge sexuell belästigt zu haben. Als immer mehr Jungen Anklage gegen Dean erheben, reicht Pat die Scheidung ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?

