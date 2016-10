Bayern 4 19:30 bis 21:15 Sonstiges Johann Sebastian Bach: Messe h-Moll BWV 232 Merken Johann Sebastian Bach revolutionierte die Musik seiner Zeit. Ein Dreh- und Angelpunkt seines Schaffens ist die h-Moll-Messe, an der er über den Zeitraum von 24 Jahren arbeitete. Der Chor des Bayerischen Rundfunks hat diese Messe bei seinem Jubiläumskonzert am 22. April 2016 aufgeführt und sie zusammen mit dem Ensemble Concerto Köln auch auf CD produziert. Diese Neueinspielung bildet den Höhepunkt des Bach-Tages auf BR-Klassik, zu hören um 19.30 Uhr. Hintergründe zum Werk geben, wie auch schon an früheren Thementagen, drei Einführungssendungen um 8.30 Uhr, 13.05 Uhr und 19.05 Uhr. Darüber hinaus widmet sich BR Klassik an diesem Tag in weiteren Sendungen dem weltlichen und geistlichen Oeuvre Bachs: in Laudate Dominum um 7.05 Uhr, in der Bach-Kantate für diesen Sonntag um 8.05 Uhr, gefolgt von hochkarätig besetzten solistischen wie orchestralen Werken in der Sinfonischen Matinée um 10.05 Uhr und Bachs Violinsonaten BWV 1014-1019 als Konzertmitschnitt in der Interpretation von Andrej Bielow und Kit Armstrong um 13.30 Uhr. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Christina Landshamer (Sopran), Anke Vondung (Mezzosopran), Kenneth Tarver (Tenor), Andreas Wolf (Bassbariton), Chor des Bayerischen Rundfunks, Concerto Köln, Peter Dijkstra (Leitung)