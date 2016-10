Bayern 4 17:05 bis 18:00 Sonstiges Do Re Mikro Die Musiksendung für Kinder Monster, Geister und Gespenster (2) Merken ACHTUNG! ACHTUNG! An diesem Wochenende sind starke Nerven gefragt: Vampire, Undinen, Klabautermänner und Gruseltiere treiben ihr Unwesen in Do Re Mikro, der Sendung für Grusel- und Geisterspezialisten. Der Herbst ist nämlich die Lieblingsjahreszeit der Geister. Es wird später hell und früher dunkel, es ist schön windig, manchmal nebelig. Also beste Bedingungen zum Spuken. Und das werden sie auch tun, so kurz vor Halloween !! All die vielen Gespenster und Monster, die wir zum Grusel-Wochenende in Do Re Mikro eingeladen haben. Am Samstag und am Sonntag sind sie unterwegs, und Ihr seid hoffentlich mit dabei. Denn es gibt viel zu tun: Eine ganze Horde von Rätselgeistern ist bei uns eingetroffen. Und Ihr werdet es mit ihnen zu tun bekommen und könnt mit Monsterschaf Elvis auf Geisterjagd gehen. Und natürlich fehlt der Grusel auch nicht bei den schauerlichen Rätseln. Zu gewinnen gibt es - na was wohl? - gespenstische Gruseleien und Monsterpreise. In Google-Kalender eintragen