SAT.1 Emotions 15:00 bis 15:50 Krimiserie Crime Scene Riviera Letzter Ausweg F 2015 16:9 HDTV Als Manuel Pujol auf einer Demonstration umgebracht wird, führen die Ermittlungen zuerst zu seiner inhaftierten Verlobten Mariama Coulibaré: Die Hausangestellte soll ihre Chefin ermordet haben, die vermögende Nicole Spontini. Einzig Manuel glaubte an Mariamas Unschuld und wollte daher die Justizministerin auf der Demonstration treffen. Bernier und sein Team finden heraus, dass Nicole Spontini in unredliche Machenschaften verwickelt war und ihr jemand auf die Schliche kam ... Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Julie Fournier (Roxane Janin) Manon Azem (Sara Casanova) Félicité Chaton (Vicky) Stéphane Soo Mongo (Alex) Originaltitel: Section de recherches Regie: Didier Delaître Altersempfehlung: ab 12