SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:05 Krimiserie Crime Scene Riviera Unter Verdacht F 2015 2016-11-06 14:10 16:9 HDTV Der Vermögensverwalter Michael Varese wird erdrosselt in seinem Schlafzimmer aufgefunden. Wie sich herausstellt, wurde er mit dem Schal erwürgt, den seine Jugendfreundin Sara getragen hatte, als sie sich am Abend des Mordes trafen. Saras Vater Dominique Taviani könnte ihr ein Alibi geben, doch dieser weigert sich, zur Entlastung seiner Tochter auszusagen, und so wird Sara vorläufig festgenommen. Alle weiteren Spuren der Ermittlungen von Berniers Team führen ins Leere ... Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Manon Azem (Sara Casanova) Félicité Chaton (Vicky) Stéphane Soo Mongo (Alex) Julie Fournier (Roxane Janin) Originaltitel: Section de recherches Altersempfehlung: ab 12