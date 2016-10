SAT.1 Emotions 17:20 bis 18:05 Krimiserie Blindspot If Love a Rebel, Death Will Render USA 2016 16:9 HDTV Merken Der Krankenpfleger Edward Donella legt ein mit einem Strichcode gekennzeichnetes Baby vor einem Gebäude ab. Als er befragt werden soll, erschießt ihn jemand. Wie sich herausstellt, ist das Neugeborene die Enkelin des steinreichen Geschäftsmannes Peter Warren. Je näher Weller und sein Team der Wahrheit kommen, desto erschütternder wird der Fall. Mayfair steht inzwischen unter Hausarrest und soll ihres Postens enthoben werden. Doch das will sie mit allen Mitteln verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Romeo Tirone Drehbuch: Brendan Gall Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12