SAT.1 Emotions 07:20 bis 07:45 Daily Soap Eine wie keine Folge: 209 D 2010 16:9 HDTV Merken Mark muss erkennen, dass er Manu nicht aus ihrem Glück reißen darf. Denn als er bei ihr vor der Tür steht, um ihr seine Liebe zu gestehen, öffnet sie ihm - im Brautkleid! Und so bietet Mark Manu an, ihr bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen. Doch beim gemeinsamen Planen der Feier knistert es zwischen beiden. Manu hält es nicht mehr aus: Sie fleht Mark an, sie ein für alle Mal freizugeben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Zielcke (Manu Berlett) Arne Stephan (Mark Braun) Philipp Romann (Philip Sachs) Anett Heilfort (Eva Zielinski) Ron Holzschuh (Toni Montana) Isabell Ege (Jessica Schneider) Olgu Caglar (Bilge Üzüm) Originaltitel: Eine wie keine Regie: Michaela Zschiechow Drehbuch: Michael Esser