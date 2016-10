RTL II 03:10 bis 03:50 Mysteryserie The Walking Dead Terminus USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Kurz bevor Rick, Carl und Michonne Terminus erreichen, treffen sie auf Daryl und seine neuen Gefährten. Daryl bittet Joe, seine Freunde in Ruhe zu lassen. Als Carl bedroht wird, gerät Rick in Rage und tötet Joe. Daryl zieht mit Rick, Carl und Michonne weiter Richtung Terminus. Finden sie dort den erhofften Frieden? Erste Zweifel kommen auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Scott M. Gimple, Angela Kang Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16