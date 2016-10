RTL II 13:15 bis 14:15 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Ein Traumhaus für 500 Euro! D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dirk (48) hat sich gemeinsam mit seiner Freundin Vanessa (28) und deren Sohn Simon (8) einen echten Schnäppchentraum erfüllt: Im Internet ersteigert der Elektroingenieur einen Resthof mit 7.000 Quadratmeter Grundstück in Sachsen-Anhalt für gerade mal 500 Euro! Jedoch ist das Haus eine echte Bauruine: Böden und Deckenbalken sind morsch, die Fenster kaputt und elektrische Leitungen nicht vorhanden. Insgesamt gibt es 400 Quadratmeter Wohnfläche zu sanieren. Dirks Tochter Stephanie (22) und ihr Freund Sascha (32) wollen gemeinsam mit Saschas Tochter Michelle (10) in das Wohnprojekt einsteigen. Doch auf dem Hof angekommen wartet auf die drei Neuankömmlinge anstelle eines gemütlichen Eigenheims erst einmal der Wohnwagen. In ihren zukünftigen Wohnräumen machen lose Balken an der Decke und Löcher im Boden das Betreten der Räumlichkeiten zu einer echten Lebensgefahr. Die Wohnung von Dirk und Vanessa ist hingegen in einem guten Zustand: Der raubeigene Hausherr hat kurzerhand die besten Zimmer für sich reserviert. Stephanie und Sascha fühlen sich hintergangen und es kommt zu einem Streit. Während Dirk und Vanessa mit den Bauarbeiten zügig voranschreiten, stoßen die anderen beiden auf immer mehr Mängel in ihren Räumlichkeiten. Wird der Traum von der Familien-WG am Ende scheitern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt