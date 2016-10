RTL II 09:20 bis 10:20 Mysteryserie X-Factor: Das Unfassbare Autorennen / Zwei Schwestern / Werwolf / Eis / Hexenzirkel USA 1999 Stereo Live TV Merken Autorennen - Rennfahrer Chipper Dunn ist ein ziemlicher Heißsporn. Immer will er der Erste sein. Er kann es einfach nicht ertragen, jemanden an sich vorbeiziehen zu sehen. Der Mechaniker Tony erzählt ihm von seinem rennbegeisterten Großvater, der auch nie Zweiter sein konnte, und eben deswegen tödlich verunglückte. Bei der nächsten Probefahrt hat Chipper ein Tankleck, von dem er nichts weiß. Plötzlich taucht ein reichlich antiquierter Rennwagen auf und bremst ihn aus. Voller Wut verlässt er sein Fahrzeug, um festzustellen, dass der Oldtimer spurlos verschwunden ist. Im gleichen Augenblick explodiert hinter ihm sein eigener Wagen. Tony ist entsetzt: Bei dem anderen Auto handelte es sich um den Wagen seines Großvaters. Zwei Schwestern - Rhoda und Camile hassen sich, denn Camile heiratet den Mann, den Rhoda liebt. Und bei ihrer Hochzeit trägt sie das Brautkleid, das Rhoda immer wollte. Als Camile stirbt, soll sie nach eigenem Wunsch in ihrem Brautkleid beerdigt werden. Doch Rhoda reißt der Toten das Kleid vom Leib und macht sich an den Witwer heran. Schließlich schreitet sie mit ihm zum Altar. Plötzlich bricht sie tot zusammen. Die Ärzte stellen fest, dass Rhoda gegen den Leichenbalsam von Camile allergisch war. Werwolf - Ein Irrer behauptet von sich, ein Werwolf zu sein, und verlangt von seinem Arzt, dieser möge ihn doch in eine fensterlose Zelle verlegen. Eine Mondfinsternis stehe an, und das von diesem Phänomen ausgehende Licht würde, wie jeder weiß, alle Werwölfe töten. Der Arzt weist die Bitte als Unsinn ab. Am nächsten Morgen ist der Patient tot. An der Zellentür hat er bestialische Kratzspuren hinterlassen. Eis - Während eines Sommerausflugs aufs Land entdeckt ein Arzt in einem Antiquitätenladen eine alte Eistruhe, die ihn an seine Kindheit erinnert. Auch seine Großmutter hatte so eine Truhe. Da erleidet ein Bauarbeiter einen Hitzschlag. Eis könnte den Mann retten, doch wegen eines Stromausfalls gibt es nirgendwo welches. Plötzlich tropft es aus der alten Eistruhe. Der Arzt öffnet sie, findet einen großen Eisblock und kann den Arbeiter In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Smiar (Brian Smiar) Paul Le Mat (Paul Le Mat) Tara Chocol (Rhoda) Stan Kirsch (Chipper Dunn) Pamela Kosh (Pamela Kosh) Terry Cain (Camille) Dave Florek (Tony) Moderation: Jonathan Frakes Originaltitel: Beyond Belief: Fact or Fiction Regie: Matt Earl Beesley, Tony Randel Drehbuch: Bob Wolterstorff, Mike Scott

