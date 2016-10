RTL II 06:30 bis 07:30 Mysteryserie Warehouse 13 Das Geheimnis der Riesen USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Pete und Myka untersuchen das plötzliche Auftreten von Wachstumsschüben bei Erwachsenen in einem Ort namens South Bend. Anscheinend haben alle Betroffenen vorher im Rahmen einer Testreihe vorher ein Medikament gegen Sodbrennen genommen. Deb, die Abgesandte von Moorpark Pharmaceutical, wickelt Pete geschickt um den Finger. Die Ermittlungen drohen dadurch in die falsche Richtung zu gehen... Steve, Claudia und Artie verfolgen eine heiße Spur zu Bruder Adrian in eine baufällige Villa. Sie können dort die Schwelle von Limentinus sicherstellen, mit deren Hilfe Adrian ins Warehouse eindringen und Artefakte stehlen konnte. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie McClintock (Pete Lattimer) Joanne Kelly (Myka Bering) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Genelle Williams (Leena) Aaron Ashmore (Steve Jinks) Brent Spiner (Brother Adrian) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Michael McMurray Drehbuch: D. Brent Mote, Jane Espenson, Bob Goodman Musik: Edward Rogers Altersempfehlung: ab 12