ONE 00:15 bis 01:45 Krimi Tatort Echolot D 2016 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Vanessa Arnold (Adina Vetter), Mitgründerin eines Bremer Startup-Unternehmens, kommt bei einem Autounfall ums Leben. Den Bremer Kommissaren Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) stellt sich schnell die Frage, ob es wirklich ein Unfall war - Indizien lassen Zweifel aufkommen, mögliche Täter und Motive gäbe es: Gemeinsam mit drei Freunden hat Vanessa Arnold viele Jahre in die Entwicklung eines digitalen Assistenten investiert, der kurz vor der Produkteinführung steht. Diese Innovation könnte die Jungunternehmer reich und erfolgreich machen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Postel (Hauptkommissarin Inga Lürsen) Oliver Mommsen (Hauptkommissar Stedefreund) Camilla Renschke (Kommissarin vom Dienst Helen Reinders) Matthias Brenner (Gerichtsmediziner Dr. Katzmann) Luise Wolfram (BRK Kollegin Linda Selb) Adina Vetter (Vanessa Arnold "Nessa") Christoph Schechinger (Paul Beck) Originaltitel: Tatort Regie: Claudia Prietzel, Peter Henning Drehbuch: Peter Henning, Christine Otto, Claudia Prietzel, Benjamin Braeunlich Kamera: Kay Gauditz Musik: Andreas Weiser

