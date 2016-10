ONE 20:15 bis 21:45 Krimi Der Island-Krimi: Der Tote im Westfjord D 2016 2016-11-02 00:00 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Solveig ist Kriminalautorin in Reykjavik. Sehr erfolgreich sogar, obwohl zwei Morde pro Jahr in Island nicht die größte Inspirationsquelle bieten. Aber Solveig hat Fantasie und ein besonderes Gespür für Dinge, die nicht stimmen. Sie kann es nicht erklären, aber sie fühlt es, wenn etwas anders ist, als es scheint. So auch jetzt, als sie in ihr Heimatdorf fährt, um sich um ihre Mutter Margret zu kümmern, die an Demenz zu erkranken droht. Ein Freund aus Jugendtagen wird tot am Hafen aufgefunden, anscheinend ein Unfall. Doch Solveig kann sich mit dieser scheinbar offensichtlichen Lösung nicht zufrieden geben und deckt ein Familiendrama um Betrug, finanzielle Zwangslagen und enttäuschte Erwartungen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franka Potente (Solveig Karlsdóttir) Joi Johannsson (Kommissar Finsen) Hildegard Schmahl (Margrét) Derek Richardson (Árni) Felix Klare (Binni) Ólafía Hrönn Jónsdóttir (Vala) Brynhildur Guðjónsdóttir (Linda) Originaltitel: Der Island-Krimi: Der Tote im Westfjord Regie: Till Endemann Drehbuch: Don Bohlinger, Nils-Morten Osburg Kamera: Lars R. Liebold Musik: Jens Grötzschel, Sóley