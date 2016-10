ONE 13:05 bis 14:35 Komödie Kein Pardon D 1993 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zusammen mit seiner Mutter und den Großeltern betreibt Peter Schlönzke im Ruhrpott einen Schnittchenservice, welcher Familienfeiern aller Art mit Häppchen versorgt. Insgeheim träumt Peter davon, einmal im Rampenlicht zu stehen und eine eigene Fernsehshow zu moderieren. Sein Idol und Vorbild ist der TV-Star Heinz Wäscher, der Peters Lieblingsshow "Witzischkeit kennt keine Grenzen" moderiert. Eines Tages erhält Peter tatsächlich die Möglichkeit, in der Show mitzuwirken. Doch die brutale Realität des Showgeschäftes setzt ihm schwer zu Eine Satire auf das Unterhaltungsbusiness. Der Film zeigt den abgehalfterten und cholerischen Fernsehmoderator Heinz Wäscher, der von seinem großen Anhänger Peter Schlönzke abgelöst wird. Der ausgeglichene Schlönzke entwickelt nun die gleichen Allüren wie sein ehemaliges Idol. Seit der Kindheit träumt Peter Schlönzke von einer Karriere als Fernsehmoderator. Sein großes Vorbild ist Heinz Wäscher, der für seine populäre Show immer wieder talentierte Nachwuchs-Entertainer sucht. Peters Mutter meldet ihren schüchternen Jungen für ein Vorsprechen an, das zwar gnadenlos schiefgeht, ihm aber einen Job als Kabelhelfer einbringt. Dabei lernt er den populären Entertainer von der unsympathischen Seite kennen, als Busengrapscher, der sein Publikum verachtet. Als Peter durch Zufall ins Rampenlicht stolpert, bietet sich ihm eine einmalige Chance. * Eine freche Komödie von und mit Hape Kerkeling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hape Kerkeling (Peter Schlönzke / Siegfried "Siggi" Schwäbli / Uschi Blum) Heinz Schenk (Heinz Wäscher) Elisabeth Volkmann (Hilde Schlönzke) Margret Homeyer (Hilma Schlönzke) Dirk Dautzenberg (Hermann Schlönzke) Kurt Weinzierl (Bertram) Maren Kroymann (Doris) Originaltitel: Kein Pardon Regie: Hape Kerkeling Drehbuch: Hape Kerkeling, Achim Hagemann , Angelo Colagrossi Kamera: Hans-Günther Bücking Musik: Achim Hagemann