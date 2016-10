ONE 11:00 bis 11:45 Serien Hans im Glück D 1996 Live TV Merken Um Hans den beruflichen Weg zu ebnen, kauft Vater Steindl das 'Body-building-Studio'. Als Hans davon erfährt, ist die Hochzeitsgesellschaft bereits vollzählig. Der dickköpfige junge Mann hat die Nase voll - er ist nicht käuflich und läßt die Hochzeit platzen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Horst Kummeth (Hans) Michaela May (Bettina) Ruth-Maria Kubitschek (Silvia) Udo Wachtveitl (Toni) Edwin Marian (Herr Kroll) Luise Deschauer (Frau Kroll) Maria Singer (Oma Moser) Originaltitel: Hans im Glück Regie: Frank Strecker Drehbuch: Horst, Eva Kummeth