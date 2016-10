tagesschau24 17:30 bis 18:00 Magazin Panorama 3 Planungschaos lässt Verkehr kollabieren / Abkehr von der Riesterrente / Ein Flüchtling, eine Nötigung und ein Justizskandal D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Planungschaos lässt Verkehr kollabieren Stau nervt. Und offenbar lassen sich einige Stillstände auf der Straße auch vermeiden. Gäbe es nur eine bessere Planung und Koordination. Beispiel Hamburg und Niedersachsen. Drei Wege führen hier über die Elbe, die starken Verkehr bewältigen können: die A7 im Westen, die A1 im Osten und in der Mitte die B75. Zur Zeit haben die Behörden auf allen drei Nord-Süd-Achsen Baustellen eingerichtet. Zwischen Niedersachsen und Hamburg stockt überall der Verkehr. Für den Verkehrsexperten Michael Schreckenberg ist das ein vermeidbares Problem, würden die zuständigen Behörden besser planen und koordinieren. Zum Beispiel die Baustellen nacheinander einrichten. Hinzu kommen Baustellen auf den Autobahnen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wird hier eine Route Richtung Elbe verstopft, dann bricht auf den anderen Routen alles zusammen. Wir begleiten genervte Pendler, machen den Selbstversuch und konfrontieren die Verantwortlichen mit dem Planungschaos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Stichler Originaltitel: Panorama 3 Regie: Wolfram Kettner/Michael Valentin