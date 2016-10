tagesschau24 11:15 bis 12:00 Reportage betrifft Aufhören? Jetzt nicht! Wenn Rentner weiter arbeiten D 2013 2016-10-30 21:30 Live TV Merken Immer mehr Senioren in Deutschland arbeiten, obwohl sie Rente bekommen. Viele von ihnen, weil sie es müssen, weil die Rente nicht zum Leben reicht, andere, weil sie sich noch fit genug fühlen und immer noch dazugehören wollen. Doch viele Arbeitgeber haben das große Potential der Rentner immer noch nicht erkannt und so ist die größte Hürde für Silver Workers, Arbeit zu finden.Roswitha Ehinger genießt ihr Rentnerdasein, die Herrin ihrer Zeit zu sein. Ihre Rente reicht aber nicht für ihre vielen Interessen und gewohnten Aktivitäten. Doch darauf will sie nicht verzichten und beschließt daher, wieder arbeiten zu gehen.Giuseppe De Caro wollte eigentlich noch gar nicht in Rente gehen, die Erkrankung seiner Frau machte es notwendig. Nach 40 Jahren im hektischen Restaurantbetrieb langweilt sich der rüstige Rentner zunehmend zu Hause und sucht nun nach neuen Aufgaben und Herausforderungen.Aus demselben Grund hat der IT-Spezialist Claus Achtmann beschlossen, erst gar nicht aufzuhören und arbeitet mit seinen 70 Jahren immer noch voll.Die SWR-Dokumentation begleitet die vier Pioniere im Rentenalter durch ihren Arbeitsalltag und zeigt dabei Chancen und Probleme, die für die neuen Silver Workers entstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: betrifft Regie: Caroline Haertel/Mirjana Momirovic