tagesschau24 05:02 bis 05:30 Magazin hessenschau Weitergedreht! Modellprojekt "Haus des Jugendrechts" - Wie erfolgreich ist es im Kampf gegen Jugendkriminalität? / Wenn Hessen schläft - Nachtschicht im REWE-Logistikzentrum in Neu Isenburg / Wo die starken Männer rennen - Durch Matsch und Schlamm beim Strong Viking Marathon in Wächtersbach D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die hessenschau ist die erfolgreichste und populärste Sendung im hr-fernsehen, das Flaggschiff des Programms. Täglich berichtet sie aktuell über Politik, Kultur, Wirtschaft und Unterhaltendes aus Hessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristin Gesang Originaltitel: hessenschau

