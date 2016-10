RTL 20:00 bis 21:45 Motorsport Formel 1: Das Rennen Das Rennen zum Großen Preis von Mexiko (Mexiko City) 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Die Fahrer können sich auf dem 4,304 km langen Kurs im "Autódromo Hermanos Rodríguez" so richtig austoben. Der Parcours gilt nach Monza als der zweitschnellste im Kalender. Das Ende der Strecke führt in einem Halbkreis durch das derzeitige Baseballstadion Foro Sol zur Boxengasse. 2015 fuhren auf dieser Strecke die beiden Boliden von Mercedes auf die Ränge: Ganz oben freute sich der Deutsche Nico Rosberg über den Sieg, gefolgt vom Briten Lewis Hamilton. Williams-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) belegte Rang 3. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian König Gäste: Gäste: Niki Lauda, Kai Ebel (Boxenreporter)