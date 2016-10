RTL 14:45 bis 16:45 Show Das Supertalent D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Hier alle Talente der 7. Show: Tauri-Viljar Vahesaar (23) und Jaan Roose (24) kommen extra aus Estland um der Jury von "Das Supertalent" ihre Performance auf der Slackline vorzustellen. Jaan betreibt den Sport seit sechs Jahren und Tauri seit vier Jahren. Das Slacklining ist dem Seiltanzen sehr ähnlich, hat aber mehr mit Sport zu tun als mit Akrobatik. Bruce jedenfalls macht große Augen: "Erstaunlich, was man alles mit einem Gummiband machen kann!" Ceyda Altug (11) lebt gemeinsam mit ihrem großen Bruder Justin (13) und ihren Eltern in Friedrichshafen und besucht die fünfte Klasse eines Gymnasiums. Bis vor ein paar Jahren hat sie geturnt, doch dann stellte sie fest, dass sie von ihrer Mutter ein anderes Talent geerbt hat: Das Kunstradfahren. Ceydas großer Traum ist es, einmal Weltmeisterin im Kunstradfahren zu werden. Dafür trainiert die Schülerin dreimal pro Woche. Der Berufsmusiker Luca Stricagnoli (25) kommt ursprünglich aus Italien und lebt mit seiner Freundin Meg Pfeiffer (33) in Dürnau. Für seine große Liebe Meg hat er seine Heimat verlassen, um in Deutschland sein Glück zu finden. Kennengelernt hat sich das Paar, als Meg ein Video von Luca auf YouTube gesehen und ihn direkt auf Facebook angeschrieben hat. Es folgten lange Stunden des Chattens, bis sie sich eines Tages persönlich treffen konnten - und sich direkt verliebten! Eine starke Verbindung zwischen den beiden ist die Liebe zur Musik. Meg ist ebenfalls Musikerin, hatte bereits eine Chartplatzierung mit einer Country-Version von Lady Gagas 'Pokerface'. Sie spielt nicht nur in Lucas Leben eine große Rolle, sondern auch bei seinem Auftritt bei 'Das Supertalent'. Giancarlo Jolibois (10) aus Gaggenau besucht derzeit die fünfte Klasse eines Gymnasiums, Berufswunsch: Zahnarzt. Seine wahre Leidenschaft ist aber das Tanzen. Viermal die Woche trainiert er, um immer besser zu werden. Seine gute Laune lässt sich der Schüler durch wenig verderben, dabei hatte er es nicht immer leicht: Seitdem er drei Jahre alt war, leidet Giancarlo an kreisrundem Haarausfall und wurde deswegen oft gehänselt. 'Mein Immunsystem weiß nicht, ob meine Haare gut oder böse sind. Deswegen fallen sie aus', erklärt der Zehnjährige. Durch das Tanzen hat er gelernt, sich so zu lieben wie er ist und will nun bei "Das Supertalent" allen zeigen, wie viel Selbstbewusstsein er mittlerweile hat: Er ist Giancarlo mit Glatze und alle sollen hinschauen! Der Student Paul Adrian Andrei (24) kommt aus den Niederlanden und zeigt der Jury seine Handstandakrobatik. Vor acht bis neun Jahren begann er mit seiner Kombination aus Breakdance und Handstandbalance. Für Pauls wäre es das Schönste, einmal von seiner Akrobatik leben zu können. Dafür trainiert er 3 bis 4 Stunden täglich. Geboren in Albanien, lebt und arbeitet Alkeda Paskali (48) heute in Ludwigsburg. Die Gastronomin beschreibt sich selbst als "blondsinnig" und will die Supertalent-Bühne mit ihrer Comedy-Nummer im Sturm erobern. Aber vorher muss sie etwas Wichtiges erledigen: "Als erstes muss ich Herrn Bohlen anfassen, denn alles was er berührt wird zu Gold!" Ob ihr Wunsch wahr wird? Und was wird die Jury zu ihrem komödiantischen Talent sagen? Beim Team Recycled ist nichts für die Tonne: Die Tanzcrew aus Berlin um Devin Ash-Quaynor (28) macht durch ihre atemberaubenden Shows, viel Kreativität und Leidenschaft von sich reden und war damit bereits dreimal in Folge auf der Hip-Hop WM in Las Vegas vertreten. Besonders stolz sind die Tänzer dabei auf ihre Vielfalt: Nicht nur die verschiedenen Tanzstile sind ihr Markenzeichen, die Crew gewinnt ihre Stärke auch durch den multikulturellen Hintergrund der Tänzer - da sind sich alle einig! Kleine Aufnäher in Form von Flaggen zeigen die jeweilige Nationalität der Tänzer an. Am Samstag will das Team Recycled mit ihrer Lightshow und ihren dynamischen Choreographien berühmte Filmszenen nachstellen und damit die Jury überzeugen. Guido Maderthaner (40) ist in seiner österreichischen Heimat kein Unbekannter. Hier war der Wiener bere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich Gäste: Gäste: Victoria Swarovski, Bruce Darnell, Dieter Bohlen Originaltitel: Das Supertalent