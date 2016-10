n-tv 03:10 bis 03:50 Dokumentation Das Universum - Monde GB 2010 16:9 Live TV Merken Sie tragen Namen wie "Kallisto", "Triton" oder "Enceladus" : Weit entfernte, kaum erforschte Monde. Allein um Jupiter und Saturn kreisen jeweils mehr als 60 dieser so genannten Trabanten. Doch Monde weisen untereinander große Unterschiede auf: Manche, wie unser Erdmond, sind scheinbar tote Himmelskörper ohne Atmosphäre und von Einschlagkratern übersät. Andere sind vulkanisch aktiv, verfügen über riesige Methanseen an ihrer Oberfläche oder schleudern mit gigantischen Eisgeysiren mikroskopisch kleine Teilchen ins All. Diese Folge der Dokumentarserie " Das Universum" geht den Geheimnissen der Monde auf den Grund und erklärt, warum sie für das In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works