n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Killerstürme - Vom Klima zur Katastrophe USA 2013 16:9 HDTV Am 20 Mai 2013 fegt einer der schlimmsten Tornados der Geschichte über Moore, Oklahoma, hinweg. Er bringt 24 Menschen den Tod und zerstört 2400 Häuser. Es ist bereits das dritte Mal in nur 14 Jahren, dass ein extrem heftiger Tornado die Stadt verwüstet. Vorhersagen, wann und wo solche Killerstürme auftreten, stellen für Meteorologen bis heute eine große Herausforderung dar. Die n-tv Dokumentation zeigt, wie Wissenschaftler versuchen, den extremen Wetterereignissen auf den Grund zu gehen. Originaltitel: Oklahoma's Deadliest Tornadoes