n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Geheimdienst-Operationen: Jagd auf Bin Laden GB 2014 2016-10-30 02:30 16:9 HDTV 30 Minuten nach Mitternacht oder im Code des Militärs 'Zero Dark Thirty': Am 1. Mai 2011 ist eine Gruppe von Navy SEALs unter dem Befehl der CIA auf einer streng geheimen Mission. Ihr Ziel ist der meistgesuchte Mann der USA: Osama bin Laden. Der Ausgang der Mission ist bekannt. Doch die Wahrheit der wohl aufwendigsten Suche der US-Geschichte ist bis dato nur unzureichend veröffentlicht. Die n-tv Dokumentation zeigt auf, was bei der jahrelangen Jagd nach Osama bin Laden wirklich geschah und wie es dem Team gelang, den Staatsfeind Nr. 1 aufzuspüren. Originaltitel: CIA Declassified