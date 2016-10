n-tv 15:05 bis 16:00 Dokumentation Geheimdienst-Operationen: Jagd auf Gaddafi GB 2014 2016-10-30 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Im Jahr 2011 wird Muammar al-Gaddafi durch einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt. Bis heute eher unbekannt ist, dass die CIA bereits seit mehr als 30 Jahren versucht hat, eine libysche Revolution anzuzetteln. Kahlifa Haftar, einer der führenden Generäle im libyschen Militär, soll schon in den 80er Jahren zu den USA übergelaufen sein und den Auftrag der CIA erhalten haben, 1987 einen Aufstand gegen Gaddafi zu organisieren. Die n-tv Dokumentation rekonstruiert die Ereignisse in Libyen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: CIA Declassified Altersempfehlung: ab 12