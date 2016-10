n-tv 09:10 bis 10:00 Magazin Top Gear GB 2016-10-31 23:05 16:9 HDTV Live TV Merken Matt Leblanc testet das neueste Off-Road-Angebot des kleinen britischen Herstellers Ariel. Dazu macht sich der Golden-Globe-Gewinnner auf ins wilde Marokko. Wie weit kommt er auf seiner Tour mit einem Buggy? Kann er damit wirklich Flüsse durchqueren und Sandstürme überstehen? Und was hat er den Off-Road-Rüpeln entgegenzusetzen, die ihm, ausgestattet mit einem Dirt Bike, einer Drone und einer Art Riesen-Ventilator, das Leben schwer machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear

