Super RTL 22:15 bis 23:10 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Die schwarze Witwe CDN 2011 Stereo HDTV Merken Polizist Glenn Turner verstirbt an einer schweren Grippe. Einige Jahre später werden die natürlichen Umstände seines Todes jedoch in Frage gestellt, denn Feuerwerhmann Randy Thompson bekommt ähnliche Symptome einer Grippe und stirbt kurze Zeit später. Besteht ein Zusammenhang zum Polizisten Glenn? Die furchtlose Journalistin Jane Hansen macht es sich zur Aufgabe, die Morde an dem Feuerwehrmann und dem Polizisten aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved