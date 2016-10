Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Ein Haustier für Theodore / Das Drachenei USA 2016 2016-11-07 14:05 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Theodore findet einen kleinen Hund, den er nicht mehr hergeben möchte. Alvin schlägt vor, ihn zu behalten und Dave nichts davon zu erzählen. Simon willigt widerwillig ein. Allerdings verbreitet der Hund ein Chaos im Haus und macht ständig in die Küche. Damit sie nicht auffliegen, behauptet Alvin, Theodore würde aus Trotz in die Küche machen. Er wolle sich Aufmerksamkeit verschaffen wegen des Babys von Daves Cousine. Glücklicherweise holt die wahre Besitzerin den Hund noch rechtzeitig ab. 2. Geschichte: Theodore hat sich von einer Gesellschaft, die vorgibt, Drachen wieder auswildern zu wollen, ein Drachenei zuschicken lassen und dafür sein ganzes Taschengeld geopfert. In der mitgelieferten Anleitung stehen genaue Anweisungen, wie das Ei zu betreuen ist. Alvin und Simon halten das für einen Witz und klären Theodore auf. Der ist jedoch nicht zu überzeugen, und Dave verdonnert die beiden dazu, Theodore tatkräftig zu unterstützen. Da hat Alvin einen Plan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6