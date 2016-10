Super RTL 13:25 bis 14:40 Trickfilm Barbie in: Die Super-Prinzessin USA 2015 2016-11-01 12:15 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kara ist eine moderne Prinzessin und verbringt ihren Alltag so normal wie es das Leben am Hofe zulässt. Doch als sie eines Tages von einem magischen Schmetterling geküsst wird, verwandelt sie sich in eine Heldin mit Zauberkräften. In ihrer neuen Rolle kämpft sie fortan gegen das Böse und versucht, ihr Königreich vor allen Feinden zu beschützen. Ihre eifersüchtige Cousine kann Karas magische Fähigkeiten nicht akzeptieren und macht sich selbst auf die Suche nach dem verzauberten Schmetterling. Anstatt in eine Superheldin verwandelt sie sich nach dem Kuss allerdings in einen Bösewicht. Als sei dies nicht schon schlimm genug, wird Karas Schloss auch noch von dem Erzfeind des Königreichs angegriffen. Sie kann den Kampf gegen den übermächtigen Feind nicht allein aufnehmen und benötigt dringend die Hilfe ihrer Cousine. Gelingt es Kara, sie zur Vernunft zu bringen und ihre Heimat zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie in Princess Power Regie: Zeke Norton Drehbuch: Marsha Griffin Musik: Jim Dooley