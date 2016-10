Super RTL 07:25 bis 07:55 Trickserie Caillou Ein Gast zur Nacht / Das Bohnenbeutel-Rennen / Leckerer Ahornsaft / Spuren im Schnee / Die Schneebur CDN 2010 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Das ist toll. Heute darf Leo bei Caillou schlafen. Als Caillou sieht, dass Leo in einem Schlafsack nächtigen darf, möchte er das auch. Und als Leo auch noch eine neue Zahnbürste bekommt, quengelt Caillou, dass er auch eine Neue haben möchte. Da erklärt ihm Papa, dass Gäste nun einmal bevorzugt werden. 2. Geschichte: Miss Martin geht heute mit den Kindern in den Park. Dort spielt sie mit der Horde ein lustiges Spiel: Bohnenbeutel-Rennen. Und als Belohnung bekommen alle Kinder Jelly Beans... 3. Geschichte: Caillou und seine Familie besuchen die Ranch von Jonas. Sie fahren mit dem Pferdeschlitten durch den verschneiten Wald und erstaunt entdeckt Caillou, dass an allen Bäumen Eimer hängen. Jonas erklärt ihm, dass hier Ahornsaft gesammelt wird, aus dem man leckere Süßigkeiten macht. Natürlich gibt es zum Schluss auch eine Kostprobe, und Caillou ist von den Ahorn-Toffees begeistert. 4. Geschichte: Was sind das nur für Spuren im Schnee? Caillou verfolgt sie neugierig und stellt fest, dass sie vor einem Baum enden. Was kann das nur für ein Tier gewesen sein? 5. Geschichte: Es hat geschneit. Caillou ist mit seinem Schlitten in den Park gegangen. Dort trifft er André. Zusammen bauen die Jungs eine riesige Schneeburg und Caillou ist ganz stolz darauf, dass er seinem älteren Freund so toll helfen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou