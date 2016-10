Sat.1 18:55 bis 19:55 Reportage Julia Leischik sucht: Bitte melde dich Marina / Marion D 2016 16:9 HDTV Merken Marie-Luise (41) sucht ihre ein Jahr ältere Schwester Marina. Die Mädchen werden von ihren Eltern direkt nach der Geburt in einem Kinderheim gegeben und dort schließlich nach kurzer Zeit voneinander getrennt. Marina will ihre geliebte Schwester endlich wieder in die Arme nehmen. Die adoptierte Priska ist indes auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter Marion. Julias Nachforschungen führen sie in die USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia Leischik Originaltitel: Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich