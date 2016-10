Pro7 MAXX 03:35 bis 04:15 SciFi-Serie Andromeda Der Zwilling USA, CDN 2005 16:9 Merken Das Seefra-System ist durch Trances Sonne gefährdet und droht, vernichtet zu werden. Dylan und Harper glauben, dass vedranische Blaupausen, in denen die Funktionsweise eines Abwehrsystems beschrieben wird, zur Rettung beitragen können. Dazu müssen jedoch sämtliche Planeten des Sonnensystems in einer Kettenreaktion zur Explosion gebracht werden. Allerdings fehlt dazu eine geeignete Energiequelle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Sorbo (Captain Dylan Hunt) Lisa Ryder (Beka Valentine) Laura Bertram (Trance Gemini) Gordon Michael Woolvett (Seamus Harper) Lexa Doig (Andromeda Abkömmling) Steve Bacic (Telemachus Rhade) Brandy Ledford (Doyle) Originaltitel: Andromeda Regie: David Winning Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe, Larry Barber, Paul Barber Musik: Matthew McCauley Altersempfehlung: ab 12