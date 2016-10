Pro7 MAXX 09:00 bis 09:50 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Der Crash USA 2015 2016-10-31 10:45 16:9 HDTV Merken Das Frühjahr steht vor der Tür, und Erik und Martha müssen sich schon wieder auf die Touristen vorbereiten, für die sie Touren organisieren. Aber bevor die Saison beginnt, wollen die beiden ihre letzte Chance nutzen, ihre Vorräte an Rentier-Fleisch aufzustocken. Mit viel Fleisch im Gepäck macht sich Glenn auf den gefährlichen Weg vom Vorratsspeicher zurück zum Camp und hofft, dass ihn keine ausgehungerten Raubtiere angreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12

