Pro7 MAXX 05:05 bis 05:45 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Waldbrand USA 2012 2016-10-31 06:25 16:9 HDTV Merken Im Nordwesten von Montana wird das Zuhause von Tom Oar von schlimmen Waldbränden bedroht. In Alaska macht sich Marty Meierotto auf den Weg in seine Winter-Jagdgründe und gerät dabei mitten in einen heftigen Sturm. Ein neuer Mountain Man erscheint auf der Bildfläche: Rich Lewis durchkämmt das Ruby Valley in Montana auf der Suche nach einem gefährlichen Puma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: D. B. Sweeney Originaltitel: Mountain Men

