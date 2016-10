DR Kultur 01:05 bis 05:00 Jazz Tonart Festival Krzy?owa Music. Musik von Johannes Brahms, Anton Arensky, Paul Hindemith, Georges Enescu, Ernest Bloch, Julius Zarebski und Edward Elgar Merken Im polnischen Kreisau gibt es seit letztem Jahr ein besonderes Musikfestival. Bei Krzy?owa Music treffen Künstler aus aller Welt zusammen und spielen in niederschlesischen Schlössern, Kirchen und Sälen Kammermusik auf höchstem Niveau. Das Motto der Begegnung lautet: "Die Stärke Europas steckt in der Kraft seiner Kulturen" - es ist ein Motto des Kreisauer Kreises, der Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur leistete. In Google-Kalender eintragen Moderation: Stefan Lang Gäste: Gäste: Matthias von Hülsen (Festivalintendant)

