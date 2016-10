DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton Im Einsatz für französische Opernraritäten. Der Palazzetto Bru Zane in Venedig Merken Wer kennt George Onslow? Oder wer weiß von Jules Massenets Sektenoper "Le Mage"? Das in Venedig an­sässige Zentrum für romanti­sche französische Musik engagiert sich seit seiner Eröffnung 2006 für solche Raritäten, holt vergessene Komponisten oder Werke aus der Versenkung. Künstlerischer Leiter und Motor des Unter­nehmens ist der französische Musikwissenschaftler Alexandre Dratwicki, der - zwischen Paris und Venedig pendelnd - uner­müdlich die Archive nach der verlorenen Romantik durch­forstet. Im Bemühen, die vergessenen Schätze einem möglichst großem Publikum zu präsentieren, hat sich die Institution auch international vernetzt. Seinen Sitz hat das Musikzentrum in einem alten ehrwürdigen, 1695 erbauten venezianischen Palazzo. In Google-Kalender eintragen