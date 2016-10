DR Kultur 18:30 bis 20:00 Sonstiges "Durst" Hörspiel nach Michael Kumpfmüller Merken In der Hitze des Hochsommers, als selbst die Grünflächen in ihrer Wohnsiedlung versteppen, versucht eine junge Frau aus ihrem Leben zu fliehen. Sie packt einen Rucksack und macht sich davon. Zurück bleiben ihre beiden kleinen Kinder und ein paar Päckchen Saft. Die Frau will nicht lange fortbleiben, doch es werden dreizehn Tage, die sie nicht nach Hause kommt, wäh­rend in ihrer Wohnung Entsetz­liches geschieht. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Katja Danowski, Jule Böwe, Andrea Sawatzki, Marc Hosemann, Bernhardt Schütz Regie: Ulrich Lampen Musik: Hans Platzgumer