Der Hof liegt inmitten einer uralten Kulturlandschaft im Kreis Schleswig-Flensburg. Mühlen, Höfe und Katen einerseits, die Flüsse Eider, Treene und Sorge andererseits - sie alle prägen die Landschaft rund um das Dorf Alt Bennebek. Moore und feuchte grüne Wiesen, die wie geschaf­fen sind für die Milchwirtschaft. Diese hat die Region geformt, die Landschaft gepflegt und sie vor Erosion geschützt. Doch allein im vergangenen Jahr haben hier sechs Höfe aufgege­ben, wenn auch ungern. Milch­bauer Volker Carstens führt in dritter Generation seinen Hof und gehört zu denen, die nicht aufgeben wollen, obwohl seine Kinder ein Leben ohne Milch­kühe planen. Ist er stur oder nur konsequent? Und ist er damit eine Ausnahme - oder typisch für die Menschen hier?