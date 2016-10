Deutschlandfunk 15:05 bis 16:00 Sonstiges Rock et cetera Weißer Büffel auf dem Anrufbeantworter. Der US-Songschreiber The White Buffalo Merken Spät, mit 19, griff Jacob Smith erstmals zur Gitarre. Dann dümpelte die Karriere noch lange dahin. Noch ohne Management, sang er seine Songs schon mal auf Club-Anrufbeantworter, um Auftritte zu ergattern. Richtig in Fahrt kam der Musiker aus dem Surfer-Eldorado Huntington Beach erst, als sich seine Stücke in der Biker-TV-Serie "Sons Of Anarchy" wiederfanden: Der Song "Come Join The Murder" schaffte es 2014 sogar in die US-Single-Charts. Mit "Shadows, Greys & Evil Ways" veröffentlichte Smith unter dem Künstlernamen The White Buffalo ein Konzeptalbum über einen Irakkriegs-Heimkehrer. In Google-Kalender eintragen