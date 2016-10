RBB 05:05 bis 05:45 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 Live TV Merken Hertha BSC: Im Höhenflug nach Sinsheim Die "Alte Dame" eilt momentan in der Bundesliga von einem Topspiel zum nächsten. Nach dem Sieg gegen den 1. FC Köln folgt nun der Auswärtskracher gegen die noch ungeschlagene TSG Hoffenheim. Das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli beflügelt die Hertha zusätzlich. Können die Berliner ihre historische Saisonbilanz ausbauen? Zu Gast: Union Berlins Michael Parensen "Pare" ist der Rekordspieler der Köpenicker. Er steht für den Beinamen "Eisern" wie kein Zweiter. Der Defensiv-Allrounder hat mit den Berlinern alles erlebt. Am Sonntag ist er unser Gast im Sportplatz-Studio und spricht über den aktuellen Aufschwung seiner Mannschaft. Eisbären Berlin: Auf dem Zahnfleisch Bei vier Spielen pro Woche kommt so mancher Eishockeyspieler der Eisbären an die Belastungsgrenze. Zudem ist die Personaldecke, speziell in der Offensive, aufgrund von diversen verletzten Spielern ohnehin schon dünn. Wie viele Kräfte können die Berliner am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings nach zwei schweren Auswärtspartien noch aufbringen? BR Volleys: "Mission Titelverteidigung" Die Berliner feiern am Sonntag ihr Heimdebüt in der Bundesliga gegen den SVG Lüneburg. Beide Mannschaften sind mit souveränen Siegen in die Saison gestartet. Der Triple-Sieger will vor eigenem Publikum in der Max-Schmeling-Halle seiner Favoritenrolle gerecht werden und die nächsten Punkte in der Meisterschaft einfahren. Füchse Berlin: Mit "Pokal-Beinen" zum SCM Nach dem Pokalauftritt gegen Flensburg wartet mit dem SC Magdeburg am Wochenende bereits der nächste schwere Gegner auf die Mannschaft von Erlingur Richardsson. Die Füchse wollen ihren komfortablen dritten Tabellenplatz in Sachsen-Anhalt um jeden Preis verteidigen. Folgt der neunte Streich im zehnten Bundesligaspiel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Parensen (Fußballspieler, Union Berlin) Originaltitel: rbb Sportplatz