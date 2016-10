RBB 11:10 bis 12:00 Arztserie Der Bergdoktor Septembergewitter (2) D, A 1994 HDTV Live TV Merken Silvia Bergen, die in ihrer Studienzeit mit Ludwig ein Verhältnis hatte, erliegt zum zweiten Mal seinem Charme. Kurz nach seiner Ankunft bekommt Silvia ein überraschendes Angebot: Ein Investor will die Brauerei kaufen. Der Graf wäre damit alle finanziellen Sorgen los. Aber Markus weigert sich, den Brauneckschen Familienbesitz an einen Fremden zu veräußern. Als Silvia den verzweifelten Grafen tröstet, wird Elisabeth Zeuge dieser Szene. Sie missversteht die Situation, und als sie dann noch einen Streit zwischen dem Grafenehepaar mit anhört, beschließt sie: Sie muss Johannes vor dem Untergang des Hauses Brauneck retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Manuel Guggenberger (Maxl Burgner) Enzi Fuchs (Franzi Pirchner) Walter Reyer (Dr. Pankraz Obermayr) Carin C. Tietze (Traudl) Anita Zagaria (Dr. Sabina Spreti) Egon Biscan (Tomaschek) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Peter Vogel Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Günter Jaeuthe Musik: Michael Gajare, Bernd Wefelmeyer