RBB 09:00 bis 10:25 Komödie Unser bester Mann DDR 1983 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auf einer Berliner Baustelle ist personell Not am Mann und so erwartet Bauleiter Winkelmann sehnsüchtig Verstärkung aus Thüringen. Man hat ihm versprochen, von dort den "besten Mann" zu schicken. Und der trifft tatsächlich ein - allerdings entpuppt sich der besagte "beste Mann", mit Namen Otto Vegesack, als Mann mit zwei linken Händen, in dessen Nähe sich aufzuhalten auf der Baustelle gefährlich werden kann. Ein Totalausfall - aber ein sympathischer. Otto Vegesack ist waghalsig und tolpatschig, kühn-verwegen und schüchtern. Einer, der die Frauenherzen im Sturm erobern will und sich dann doch nicht so recht traut. Ihn verschlägt es beruflich an die Spree, wo ihm die große Liebe begegnet und er lernen muss, sie festzuhalten. Er bringt sich in Situationen, in denen er alle Register seines Könnens ziehen muss. Heiterer Fernsehfilm mit Heinz Rennhack und vielen anderen beliebten Darstellern wie Jürgen Reuter, Wolfgang Greese, Solveig Müller und Günter Schubert. Die Rolle des Otto Vegesack wurde eigens für Heinz Rennhack geschrieben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Heinz Rennhack (Otto Vegesack) Jürgen Reuter (Winkelmann) Wolfgang Greese (Bethge) Solveig Müller (Dagmar) Günter Schubert (Pacholke) Werner Senftleben (Molly Seibt) Michael Narloch (Nerlich) Originaltitel: Unser bester Mann Regie: Eberhard Schäfer Drehbuch: Wolfgang Pietsch, Eberhard Schäfer, Peter Palm Kamera: Wolfgang Pietsch Musik: Rainer Oleak

