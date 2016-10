sixx 23:25 bis 00:50 Horrorfilm Trick 'r Treat - Die Nacht der Schrecken USA 2007 2016-10-30 03:25 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es ist Halloween. Im sonst so verschlafenen Städtchen Warren Valley sind jede Menge skurriler Typen unterwegs: Die schüchterne Lorie, die in der Nacht des Grauens ihre Unschuld verlieren will, oder eine Gruppe von Kindern, die Halloween an einem Ort feiern will, an dem 30 Jahre zuvor ein Schulbus verunglückte. Indes verbringt Rektor Wilkins das Fest damit, Kinder zu vergiften, während sein Nachbar, der schrullige Mr. Kreeg, Besuch von einem mörderischen Kürbis bekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Quinn Lord (Sam / Peeping Tommy) Leslie Bibb (Emma) Tahmoh Penikett (Henry) Dylan Baker (Steven Wilkins) Brian Cox (Mr. Kreeg) Brett Kelly (Charlie) Anna Paquin (Laurie) Originaltitel: Trick 'r Treat Regie: Michael Dougherty Drehbuch: Michael Dougherty Kamera: Glen MacPherson Musik: Douglas Pipes Altersempfehlung: ab 18