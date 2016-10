sixx 21:55 bis 23:25 Thriller The Return USA 2006 2016-10-30 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich kann sich Joanna Mills nicht beklagen: Sie ist jung, bildschön und erfolgreich. Doch als sie beruflich in ihren Heimatort La Salle zurückkehrt, geschehen merkwürdige Dinge. Das Autoradio entwickelt ein Eigenleben, sie hört die Stimme eines unbekannten Mannes und hat unheimliche Visionen. Alle Spuren führen Joanna 15 Jahre zurück in ihre Kindheit. Der mysteriöse Außenseiter Terry hilft ihr bei der Suche nach dem Geheimnis in ihrer Vergangenheit. Kann sie ihm trauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Joanna Mills) Peter O'Brien (Terry Stahl) Sam Shepard (Ed Mills) Adam Scott (Kurt) Kate Beahan (Michelle) J.C. MacKenzie (Griff) Erinn Allison (Annie) Originaltitel: The Return Regie: Asif Kapadia Drehbuch: Adam Sussman Kamera: Roman Osin Musik: Dario Marianelli Altersempfehlung: ab 16