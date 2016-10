sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Unter Männern USA 2006 2016-10-31 12:25 16:9 HDTV Merken Um endlich einmal den Kopf freizubekommen, begibt sich Derek in die Natur. Beim Campen will er auf andere Gedanken kommen. Um ein wenig Gesellschaft zu haben, hat er Burke gebeten, ihn zu begleiten. Doch der hat die Einladung auch an andere weitergegeben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Shonda Rhimes, Mark Wilding Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12