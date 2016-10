RTL Passion 17:15 bis 17:40 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Katrin versucht vergeblich, Gerner nach der geplatzten Hochzeit zu besänftigen, und befürchtet einen neuen Rosenkrieg. Einzig Maren freut sich, dass Katrin die Hochzeit abgesagt hat, und fordert sie auf, um Till zu kämpfen. Doch Till hat Berlin verlassen, und Katrin die Hoffnung auf ihn längst aufgegeben. Bis Till plötzlich wieder vor ihr steht... Ayla treibt die Sorge um, dass David wieder kriminelle Geschäfte abwickelt. Ihren Freunden mag sie sich nicht anvertrauen, nachdem diese David endlich akzeptiert haben. Als sie mitbekommt, dass David mit Insidertipps an der Börse spekuliert, ist sie geschockt. Doch kann sie es David wirklich zum Vorwurf machen, dass der sein Geld auf diese Weise vermehrt, wenn ihm die Banken den Kredit verweigern? Mesut steht ein Abend mit Majas Arztkollegen bevor. Nervös wirft er sich in Schale und muss unwohl erkennen, dass er der einzige Anzugträger ist. Doch die Kollegen nehmen es locker, und Mesut verliert zunehmend seine Scheu und beginnt, den Abend zu genießen. Umso mehr trifft es ihn, als er mitbekommt, was Majas Kollegen wirklich über ihn denken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten