Johns Versuch, sich vor Elisabeth dumm zu stellen, ist gescheitert und somit auch sein Plan, mit Patrizia wieder in die USA zurückzuziehen. Als er frustriert in die Bar geht, schnappt er zufällig auf, dass Daniel einen Flug nach Chicago gebucht hat. Er hört die Buchungsnummer mit, ruft kurzerhand die Fluggesellschaft an und lässt das Ticket auf seinen Namen umschreiben. Durch Zufall erfährt Patrizia von seinem Plan. Wütend macht sie ihm ein Angebot, mit dem er nicht gerechnet hat. Kai hofft sehr, dass Marie wieder in die WG zurückzieht, doch die schlechte Stimmung zwischen Sandra und Marie macht das unmöglich. Mit einem Versöhnungsessen will er erreichen, dass die Beiden das Kriegsbeil endlich begraben. Und tatsächlich folgen beide seiner Einladung. Sandra gibt sich Mühe, mit Marie wieder warm zu werden. Als diese sie weiter kalt abblitzen lässt, hält Sandra mit einer unangenehmen Wahrheit nicht hinter dem Berg. Flo und Martin sind bestürzt, dass Peter Martins nette Geste so harsch abweist. Flo schlägt vor, sich mehr mit Peters künstlerischem Schaffen auseinanderzusetzen, anstatt ihn davon abzuhalten. Sie studieren Peters Kataloge und stellen fest, dass dieser darin seine Biografie etwas abgeändert hat. In Google-Kalender eintragen