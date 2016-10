RTL Passion 05:05 bis 05:30 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 Merken Wolfgang gerät in Stress: Nicht nur, dass er im Moment die Konditorei alleine schmeißen muss, es steht auch noch die Jahrestagung des Bäckerei-Dachverbandes vor der Tür, bei der er eine Rede halten muss. Probehalber trägt er sie seiner Frau vor, doch Irene ist gar nicht begeistert... Björn und Eva kommen von ihrem Kanaren-Urlaub zurück, haben kein Geld mehr und stehen vor einem Stapel von Rechnungen. Während Eva sofort einen Bewerbungstermin festmacht, kann Björn Jens überreden, ihm ein paar Schichten im Schiller abzutreten. Malte ist über den Tausch nicht gerade erfreut ... Romy ist überglücklich, als Jan ihrem "Heiratsantrag" zustimmt. Pfarrer Frackmann muss ihnen jedoch erklären, dass er sie nicht trauen kann. Aber er ist bereit, die Liebe der beiden in der Kirche zu segnen. Und in der darauf folgenden Nacht schlafen Romy und Jan zum ersten Mal miteinander... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

