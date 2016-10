ProSieben 15:35 bis 18:00 Familienfilm Wir kaufen einen Zoo USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod seiner Frau will Benjamin Mee neu anfangen: Der Journalist sucht ein neues Zuhause für sich und seine beiden Kinder Rosie und Dylan - und findet einen ganzen Zoo! Er kauft den abbruchreifen Tierpark und bringt das Gelände auf Vordermann. Unterstützt wird er dabei von der attraktiven Tierpflegerin Kelly, die Gefallen an Benjamin gefunden hat. Um nicht bankrott zu gehen, müssen sie so bald wie möglich eröffnen. Leichter gesagt, als getan ... Der Oscar-Preisträger Cameron Crowe konnte für sein einfühlsames Drama einen exzellenten Cast gewinnen: Scarlett Johansson spielt an der Seite von Oscar-Gewinner Matt Damon die Hauptrolle. Damon verkörpert den Journalisten Benjamin Mee, der nach dem Tod seiner Frau neu anfangen will und ein neues Zuhause für sich und seine beiden Kinder sucht. Er kauft einen abbruchreifen Zoo und bringt das Gelände auf Vordermann. Unterstützt wird er dabei von der attraktiven Tierpflegerin Kelly. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (Benjamin Mee) Scarlett Johansson (Kelly Foster) Thomas Haden Church (Duncan Mee) Colin Ford (Dylan Mee) Maggie Elizabeth Jones (Rosie Mee) Angus MacFadyen (Peter MacCready) Elle Fanning (Lily Miska) Originaltitel: We Bought a Zoo Regie: Cameron Crowe Drehbuch: Cameron Crowe, Aline Brosh McKenna Kamera: Rodrigo Prieto Musik: Jónsi