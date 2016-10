ProSieben 07:05 bis 07:30 Comedyserie Fresh Off the Boat Folge: 20 Nudeln und Regeln USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eddie hat Geburtstag und tut alles, um der langweiligen Familienfeier mit den immer gleichen Ritualen zu entgehen. Stattdessen trifft er sich mit seinen Freunden in der Shoppingmall. Doch dann steht plötzlich seine Familie vor ihm. Was nun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randall Park (Louis Huang) Constance Wu (Jessica Huang) Hudson Yang (Eddie Huang) Forrest Wheeler (Emery Huang) Ian Chen (Evan Huang) Lucille Soong (Grandma Huang) Chelsey Crisp (Honey) Originaltitel: Fresh Off the Boat Regie: Lynn Shelton Drehbuch: Rachna Fruchbom Kamera: Brandon Mastrippolito