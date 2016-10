Hessen 03:00 bis 03:50 Serien Julia - eine ungewöhnliche Frau Folge: 11 Gerüchte A, D 2000 Untertitel Live TV Merken Im Hause Strubreiter tut sich Einiges. Vater Heinz hat den 16. Hochzeitstag vergessen und wird von Gattin Erna mit sanfter Gewalt in ein teures Lokal "verschleppt". Die noch nicht 16-jährige Tochter Susanne ist schon ziemlich flügge und gern mit dem gerade 18 Jahre alt gewordenen Erich Schmiedl zusammen. Ihr Vater sieht das gar nicht so gern, und als die beiden Pärchen einander völlig zufällig in der Disco begegnen, gibt es für Susanne nur rasche Flucht. Aber das hilft nur vorläufig, denn Heinz greift zu einer ziemlich radikalen Maßnahme. Julia Laubach ist aber keineswegs nur mit dem "Strubreiter-Akt" beschäftigt. Ihre Mitarbeiterin Helga Schuster hat aus "persönlichen Gründen" gekündigt, und mit Fritz Holzer lernt sie einen sehr emotional orientierten, ziemlich unkontrollierten Menschen kennen, der einen Antrag auf häufigeres Besuchsrecht bei seinem fünfjährigen Sohn gestellt hat. Und bald muss sie sich in eigener Sache engagieren. Vizebürgermeister Hans Sonnleitner rollt die Historie der Versteigerung jenes Grundstücks wieder auf, das für den neuen Retzer Golfplatz gedacht war und nun wegen der archäologischen Funde für den grünen Sport verloren zu sein scheint. Dabei spielen auch die "persönlichen Gründe" Helga Schusters, nämlich die Beziehung Julias zu Sebastian Reidinger, eine wichtige Rolle. Aber Julia bleibt souverän, auch bei der ganz großen Bewährungsprobe, als Fritz Holzer seinen Sohn entführt und zu allem entschlossen ist. Doch damit nicht genug der großen Gefühle. Führt das große Spiel der "Gerüchte" gar zu einer Versöhnung zwischen Julia und Arthur Laubach? Im Mittelpunkt der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" steht die charakterstarke Juristin Julia Laubach, die als Bezirksrichterin mit zahlreichen Konflikten konfrontiert wird, die oft auch ihr Privatleben berühren. In den Hauptrollen sind Christiane Hörbiger und Peter Bongartz zu sehen. Folge 11 der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau", die das rbb Fernsehen werktags um 13.30 Uhr ausstrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Dr. Julia Laubach) Peter Bongartz (Dr. Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Monika Finotti (Heidi Mähr) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Walter Bannert Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Hanus Polak Musik: Mischa Krausz